У ГУР назвали головні цілі Росії у війні проти України на 2024 рік СБУ та Міноборони виявили спробу розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ » Німеччина передала новий пакет допомоги Україні Німеччина у п’ятницю, 22 грудня, передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли зенітки Gepard, боєприпаси для Leopard та снаряди Про це повідомляє уряд Німеччини. До нового пакета військової допомоги від Німеччини увійшли: боєприпаси для Leopard 2A6

3 зенітні установки Gepard та 30 240 боєприпасів до них

2500 снарядів 155 мм

2 машини розмінування WiSENT 1 MC

10 БПЛА Vector із запчастинами

2 машини прикордонної охорони

2 системи захисту зв’язку AMPS для вертольотів

8 вантажівок Zetros

2 тягачів HX81

5 напівпричепів HX81

8 транспортних засобів

25 536 снарядів 40-мм для автоматичних гранатометів

медичні матеріали «Постачання здійснюється з запасів промислових підприємств, що фінансуються з німецьких фондів для зміцнення безпекового потенціалу. Деякі з цих засобів потребують модернізації або перебувають на стадії виробництва; також проводяться навчання», — йдеться в повідомленні.