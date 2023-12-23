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Німеччина передала новий пакет допомоги Україні

Про це повідомляє уряд Німеччини.

До нового пакета військової допомоги від Німеччини увійшли:

  • боєприпаси для Leopard 2A6
  • 3 зенітні установки Gepard та 30 240 боєприпасів до них
  • 2500 снарядів 155 мм
  • 2 машини розмінування WiSENT 1 MC
  • 10 БПЛА Vector із запчастинами
  • 2 машини прикордонної охорони
  • 2 системи захисту зв’язку AMPS для вертольотів
  • 8 вантажівок Zetros
  • 2 тягачів HX81
  • 5 напівпричепів HX81
  • 8 транспортних засобів
  • 25 536 снарядів 40-мм для автоматичних гранатометів
  • медичні матеріали

«Постачання здійснюється з запасів промислових підприємств, що фінансуються з німецьких фондів для зміцнення безпекового потенціалу. Деякі з цих засобів потребують модернізації або перебувають на стадії виробництва; також проводяться навчання», — йдеться в повідомленні.

23 декабря, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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