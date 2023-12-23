Україна змогла утворити 200-мильну смугу безпеки в Чорному морі

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що успішні атаки морськими дронами разом із завданням ракетних ударів по об’єктах російського флоту в Чорному морі та поблизу тимчасово окупованого Криму дозволили нашій країні витіснити ворожі кораблі із Севастопольської бухти та створити безпечний морський коридор для торгових суден.

Знищення російських десантних катерів класу «акула» та «серна», вдалі атаки на патрульний корабель ЧФ РФ «Сергій Котов» та розвідувальне судно держави-агресора «Іван Хурс» — робота операторів морських дронів української воєнної розвідки.

«Ніхто не має такого досвіду використання морських дронів, як ми. Немає ані викладачів, ані підручників. Ми зараз пишемо ці книжки», — сказав представник ГУР із позивним «Тринадцятий», який командує флотом ударних надводних дронів.

Він також пояснив, що росіяни різними способами намагаються перешкоджати атакам морських дронів. Через це кожна нова місія потребує вдосконалення як тактики, так і самої зброї.

«З кожною новою операцією вчимось і ми, і вони [росіяни]», — зауважив Тринадцятий.

У ГУР зазначили: фактом залишається те, що у 2023 році завдяки застосуванню морських ударних безпілотників Україна змогла очистити від росіян морську смугу розміром до 200 миль від узбережжя, утворивши безпечний судноплавний коридор.

«Їх можна відштовхнути. Панування Росії у Чорному морі закінчилось», — підсумував воїн.