У ГУР назвали головні цілі Росії у війні проти України на 2024 рік

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України у Telegram.

За словами Скібіцького, основними цілями Росії у війні проти України на 2024 рік залишаються вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей та збереження контролю над усіма тимчасово окупованими українськими територіями.

«Цілі, які ставив перед собою Путін щодо проведення так званої СВО, — не досягнуті ані у 2022, ані у 2023 році. Він їх просто переносить на наступний рік», — зазначив він.

Відповідно, стратегічним завданням для України залишається деокупація усіх захоплених ворогом територій. За словами представника воєнної розвідки, активні дії на Кримському півострові матимуть вплив і на інші ділянки фронту.

«Крим на сьогодні — це транзитна зона для постачання всього озброєння, боєприпасів, особового складу з території Росії в південні наші регіони: у Херсонську та Запорізьку області», — підсумував Скібіцький.