Хочу вести свою рубрику

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах У ГУР назвали головні цілі Росії у війні проти України на 2024 рік » Українські війська за добу знищили 1040 окупантів, 3 літаки й 36 артсистем Протягом минулої доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. Збройні Сили ліквідували 1040 російських військових та три винищувачі Про це 23 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 23 грудня 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 352 390 (+1040) осіб

танків ‒ 5854 (+17)

бойових броньованих машин ‒ 10 871 (+28)

артилерійських систем – 8286 (+36)

РСЗВ – 932 (+0)

засобів ППО ‒ 611 (+0)

літаків – 327 (+3)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6384 (+19)

крилатих ракет ‒ 1613 (+0)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 995 (+51)

спеціальної техніки — 1223 (+6)