США: дрон, атаковавший танкер у берегов Индии, был запущен из Ирана Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення » Черги значно зменшились: на виїзд з України очікують майже сотня автомобілів та 88 автобусів Станом на ранок неділі, 24 грудня, на виїзд з України у чергах очікують 95 автівок, 88 автобусів та 16 вантажівок в електронній черзі Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, передає «Еспресо.Захід». Відтак, на польському напрямку черги зафіксували у таких пунктах пропуску: «Устилуг» – 35 автомобілів та 3 автобуси,

«Угринів» – 8 автобусів

«Рава-Руська» – 18 автобусів,

«Краківець» – 20 л/а, 24 автобуси,

«Грушів» – 12 автобусів,

«Шегині» – 19 автобусів,

«Ягодин» – 5 автобусів в електронній черзі. Тоді як у пункті пропуску «Нижанковичі» в електронній черзі очікують 16 вантажівок. Прикордонники нагадують, що тут здійснюється пропуск транспорту з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).