Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення

Вночі 24 грудня російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони 15 ударних БпЛА знищено.

Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Леонівка, Червоний Хутір Чернігівської області; Синьківка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.