 
«  
  »

За добу ЗСУ знищили 800 окупантів, 28 артсистем та 17 бронемашин

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

втрати росії станом на 24.12.2023

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 24 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 353190 (+800) осіб,
  • танків ‒ 5858 (+4),
  • бойових броньованих машин ‒ 10888 (+17),
  • артилерійських систем – 8314 (+28),
  • РСЗВ – 932 (+0),
  • засоби ППО ‒ 611 (+0),
  • літаків – 327 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6404 (+20),
  • крилаті ракети ‒ 1614 (+1),
  • кораблі / катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11022 (+27),
  • спеціальна техніка ‒ 1229 (+6)
24 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  