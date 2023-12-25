Атака РФ по Україні в ніч на Різдво: Сили оборони знищили 28 «шахедів», 2 ракети та 2 винищувачі

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Дронова атака: знищено 28 цілей із 31

У ніч на 25 грудня 2023 року РФ атакувала Україну 31 ударним БПЛА типу Shahed із районів Чауда, Балаклава – Крим та двома авіаційними ракетами.

«У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил і Сил оборони України знищено 28 ударних БПЛА Shahed-136/131 у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей», — повідомили в Повітряних силах.

Атака розпочалася ввечері 24 грудня. О 18:05 повітряну тривогу оголосили в Херсонській та Миколаївській області. Близько 8 вечора ворожі безпілотники заходили у Черкаську область з вектором руху на захід. Пізніше «шахеди» зайшли у Вінницьку область та продовжили рух у напрямку західних регіонів.

Окрім цього, декілька груп уданих БПЛА наближалися до Харківської області з півдня. Пізніше вони змінили напрямок та рухалися через Дніпро у напрямку Павлограда. Також декілька груп ударних дронів рухаються у напрямку Одеси та Чорноморська з Чорного моря.

Ворожі дрони, випущені з тимчасово окупованого Криму заходили на удар з різних напрямків, намагаючись виснажити протиповітряну оборону й уразити якомога більше об’єктів. У пріоритеті ворога залишається припортова інфраструктура та інші важливі для існування регіону об’єкти.

Дронова атака по Україні тривала понад шість із половиною годин. Як повідомили Сили оборони півдня України, в підсумку бойової роботи на півдні ППО знищила 22 ударні БПЛА типу Shahed-136: 17 на Одещині, 3 на Херсонщині, по одному – на Миколаївщині та Кіровоградщині.

Сили оборони знищили два ворожі винищувачі

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил також знищили два ворожі літаки: один Су-34 – на Донеччині, про який повідомляли увечері, та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.