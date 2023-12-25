Міністр оборони Фінляндії: В Україні йде війна за майбутнє Європи

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен у різдвяному привітанні до миротворчих сил відзначив, що в Україні зараз триває війна за майбутнє всієї Європи — «Європейська правда» з посиланням на текст привітання, яке опублікувало Міноборони Фінляндії

За словами Хякканена, «російська політика сили створила відчуття незахищеності та невизначеності в Європі, а опосередковано і в усьому світі».

«Ми отримали болісний доказ того, що велика держава може відчувати себе вправі втручатися у вибір свого меншого сусіда і готова використовувати військову силу для досягнення власних цілей», – додав він.

Міністр оборони Фінляндії наголошує, що йдеться про долю не лише України, але й усіх сусідніх із Росією держав: «В Україні триває війна за майбутнє всієї Європи».

Хякканен також згадав, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну підштовхнуло Фінляндію відмовитись від нейтралітету й стати членом НАТО та укласти угоду про оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами.