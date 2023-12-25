Після втрати трьох Су-34 росіяни зменшили кількість авіаударів

Речник Повітряних сил повідомив, що росіяни зменшили кількість авіаударів після того, як на Півдні втратили три своїх винищувачі Су-34.
«Зараз противник намагається розвідати якомога більше, зібрати інформацію в тих районах південних, де, власне, відбулося збиття російських винищувачів.
Зрозуміло, що вони шукають ті засоби, якими були відправлені ті літаки у «вєчний польот», як то кажуть.
Значно менше ворог застосовує авіаційні засоби ураження, особливо керовані авіабомби, зокрема на Херсонському напрямку».
Деталі: Ігнат запевнив, що такі випадки зі збиттям російських літаків можуть повторюватися.
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