 
«  
  »

Після втрати трьох Су-34 росіяни зменшили кількість авіаударів

Речник Повітряних сил повідомив, що росіяни зменшили кількість авіаударів після того, як на Півдні втратили три своїх винищувачі Су-34.

«Зараз противник намагається розвідати якомога більше, зібрати інформацію в тих районах південних, де, власне, відбулося збиття російських винищувачів.

Зрозуміло, що вони шукають ті засоби, якими були відправлені ті літаки у «вєчний польот», як то кажуть.

Значно менше ворог застосовує авіаційні засоби ураження, особливо керовані авіабомби, зокрема на Херсонському напрямку».

Деталі: Ігнат запевнив, що такі випадки зі збиттям російських літаків можуть повторюватися.

25 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  