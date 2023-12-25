«Playboy Україна» розмістив на обкладинці волонтерку Дану Ярову

Саме Ярова запропонувала редакції зробити ще й календар Playboy на 2024 рік із жінками, які зараз служать у ЗСУ медиками та волонтерками.

«Коли ми познайомились із Даною і вирішили створити спільний проєкт календаря з дівчатами із ЗСУ, було певне побоювання, що ми можемо або опошлити, або зробити щось не так. Але завдяки її наполегливості та харизмі, вийшов, мабуть, найбільш зворушливий і важливий календар за всі роки існування журналу», — каже шефредактор і співзасновник «Playboy Україна» Влад Іваненко.

Усі кошти, виручені з продажу журналу та календаря, підуть на потреби ЗСУ.