Росія «завжди була імперією»: Боррель застеріг, що ЄС має готуватися до тривалого інтенсивного конфлікту

Парламентські вибори в Євросоюзі будуть такими ж важливими, як і вибори в Сполучених Штатах – таку думку висловив високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель в інтерв’ю британському виданню Guardian, опублікованому 24 грудня.

«Я боюся страху. Я боюся, що європейці голосуватимуть, тому що бояться. Науково доведено, що страх перед невідомим і невизначеністю генерує гормон, який спонукає до реакції задля безпеки», – сказав Боррель.

Говорячи про виклики для Євросоюзу, він згадав, зокрема, російську війну проти України та конфлікт у Газі. На думку дипломата, в Україні вирішується доля самого існування ЄС.

«Можливо, це момент, коли ми повинні поглянути на небезпеку, що походить від великої держави, яка загрожує нашій демократії, яка загрожує самій Європі, а не тільки Україні, – зазначає Боррель. – І якщо ми швидко не змінимо курс, якщо ми не мобілізуємо всі наші спроможності, це дозволить Путіну виграти війну в Україні. Подібним чином, якщо ми не зможемо зупинити трагедію, яка відбувається в Газі, я думаю, що наш проєкт зазнає серйозних збитків».

Боррель наголосив на важливості забезпечення того, щоб Росія не виграла війну. Він вважає, що Володимир Путін не погодиться «задовольнитися шматком України» і дозволити решті країни вступити до ЄС.

«Він не відмовиться від війни, особливо перед американськими виборами, які можуть представити йому набагато більш сприятливий сценарій. Тому ми повинні довго готуватися до конфлікту високої інтенсивності протягом тривалого часу», – каже представник Євросоюзу.

За його оцінками, Росія наразі накопичила 450 тисяч військових – втричі більше, ніж перед початком повномасштабного вторгнення. Путін «помилився щодо спроможності своєї армії», а також щодо рішучості Євросоюзу, але він не відмовився від своїх планів, застерігає Боррель.

«Росія так і не змогла стати нацією. Це завжди була імперія з царем, з совєтами, а тепер з Путіним. Це константа Росії, її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів – і особливо для нас», – стверджує голова дипломатичної служби ЄС.

Верховний представник Євросоюзу з питань безпеки Жозеп Боррель навесні 2023 року оголосив про триетапний план, згідно з яким ЄС мав надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі і збільшення виробництва.

Втім, ближче до кінця року стало відомо, що блок не встигає виконати ці обсяги, хоча Боррель заявив, що вони залишаються «політичною метою».