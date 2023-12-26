Генерал-майор СБУ Ягун сказав, скільки ще РФ здатна вести війну в такому темпі, як зараз

Генерал-майор запасу СБУ, військовий і громадський діяч Віктор Ягун вважає, що 2025 рік для Росії стане критичним

Про це він сказав у етері телеканалу «Еспресо».

«Ворог розуміє, що 2024 рік — це останній рік, коли РФ ще спроможна проводити військові дії у тому темпі, який ми зараз бачимо. Росія ще спроможна мобілізувати певну категорію людей, спроможна ще використати ті залишки техніки, які має. Росіяни ще фінансово спроможні щось проводити, але 2025 рік для них є критичним. І вони не хочуть входити в той критичний рік без усвідомлення того, що мають шанси зупинити війну, про щось домовитись, і отримати умовну передишку», — пояснив Ягун.

Генерал-майор запасу СБУ також додав, що росіяни готові спілкуватися з ким завгодно, але тільки не з Україною.

«Росія посилає меседжі, що готова спілкуватися, але є нюанс. Нюанс полягає в тому, що росіяни готові спілкуватися з Заходом. Вони готові на перемовини з США, з НАТО, з Брюсселем, з ким завгодно, але тільки не з Україною. Концепція росіян проста: Україна нічого не вирішує, давайте ми поговоримо з вами й вирішимо долю України, поділимо її пополам, і забудемо цей конфлікт. Свідомі західні політики на це не підуть, але є певне політичне коло, яке це просуває. Тому що кожна війна закінчується перемовинами», — зазначив Ягун.