США намагаються відновити агентурну мережу в Китаї

Після того як десять років тому Китай розкрив найбільшу агентурну мережу ЦРУ всередині країни, США все ще намагаються завербувати нових агентів у КНР.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, повідомляє «Європейська правда».

За даними видання, США досі не мають уявлення про наміри китайського лідера Сі Цзіньпіна і його найближчого оточення з ключових питань безпеки, зокрема щодо Тайваню.

«Ми взагалі не маємо жодного реального уявлення про плани і наміри керівництва Китаю», – заявив виданню колишній високопосадовець з американської розвідки.

У публікації зазначається, що зміцнення шпигунської мережі, націленої на Китай, «є однією з цілей титанічних, але здебільшого секретних змін у ЦРУ та інших спецслужбах».

Це відбувається на тлі ширшої трансформації політики безпеки США, яка переорієнтована з боротьби з повстанцями по всьому світу на підготовку до можливого конфлікту з Китаєм і Росією.

За даними видання, несподіваний напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня і подальша війна в Газі, а також вторгнення Росії в Україну вимагали уваги Білого дому і ресурсів розвідки, що ускладнило прагнення директора ЦРУ Вільяма Бернса зробити Китай головним довгостроковим пріоритетом.

Один з ветеранів ЦРУ сказав, що врегулювання цих двох криз з одночасним збереженням постійної уваги до Пекіна стане випробуванням для спецслужби.

На сьогодні за розгортанням військових сил і планами модернізації Китаю стежать американські супутники, а величезні масиви китайських комунікацій перехоплюють за допомогою спеціальних пристроїв.

Крім того, за словами офіційних осіб, знання США про плани Сі походять здебільшого з висновків і аналізу його частих публічних заяв.

Дії для США усередині Китаю ускладнюються «орвеллівськими системами спостереження», йдеться у статті.

Директор ЦРУ на липневому безпековому форумі в Аспені заявив, що ЦРУ вербує впливових китайських посадовців і бізнесменів для шпигунства на користь Вашингтона.

«Ми досягли прогресу і протягом останніх років дуже наполегливо працюємо над тим, щоб у нас був потужний потенціал людської розвідки на додаток до того, що ми можемо отримати іншими методами», – сказав Бернс.

Представники розвідки кажуть, що в Китаї також є потенційні вакансії, зважаючи на зростаюче невдоволення автократичним керівництвом Сі і складною економічною ситуацією.