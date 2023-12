Залужний: Можу запевнити в тому, що 2024 рік відрізнятиметься, ми все для цього робим Законопроєкт про мобілізацію подавало Міноборони, Генштаб працював над ним у складі робочої групи, — Залужний » У Нью-Йорку продають будинок із фільму «Сам удома 2» за 6,7 млн доларів У США виставили на продаж відомий таунхаус із фільму «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку», в якому Кевін робив пастки для «липких бандитів». Чотириповерховий будинок продадуть за 6,7 млн доларів, повідомляє The New York Times. Таунхаус, що за сюжетом фільму належав дядьку Кевіна Робу, розташований на Верхньому Вест-Сайді у Нью-Йорку за адресою 51 West 95th Street. Розкішний дім був побудований наприкінці 1880-х років. Він з’явився у другій частині популярного різдвяного фільму в 1992 році, а потім був повністю відремонтований на початку 2000-х. Фото: Vandenberg, The Townhouse Experts Розкішний дім був побудований наприкінці 1880-х років. Він з’явився у другій частині популярного різдвяного фільму в 1992 році, а потім був повністю відремонтований на початку 2000-х. У таунхаусі є 4 спальні, 5 ванних кімнат, велика кухня та їдальня, з якої можна вийти у сад. Теперішні власники придбали вже відремонтований дім у 2009 році за 4,7 мільйона доларів. Їхній будинок часто фотографують, а на Різдво сім’я досі отримує листи від дітей і фанатів фільмів «Сам удома».