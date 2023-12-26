В разделенном Конгрессе США сохраняются препятствия для принятия пакета помощи Украине

На последнем заседании Сената в этом году сенатор Майкл Беннет вышел к трибуне и, обращаясь к почти пустому залу, призвал Конгресс усилить поддержку Украины.

«Поймите, что поставлено на карту!» – заявил он.

Во время почти часового эмоционального выступления демократ из Колорадо призвал сенаторов рассматривать почти двухлетний конфликт как решающее столкновение авторитаризма с демократией.

Законодатель попросил коллег подумать о том, что значит «сражаться на этой морозной линии фронта, не зная, решим ли мы вопрос с боеприпасами».

Однако Конгресс ушел на каникулы и вернется к работе только через две недели, в то время как помощь Украине почти исчерпана.

Администрация Байдена планирует отправить еще один пакет помощи до Нового года, но говорит, что он будет последним, если Конгресс не одобрит выделение дополнительных средств.

В условиях, когда поддержка в Конгрессе ослабевает, а конфликты и беспорядки подтачивают глобальную безопасность, США вновь пытаются утвердить свою роль в мире.

Но под влиянием экс-президента Дональда Трампа республиканские законодатели все чаще занимают скептическую позицию по отношению к американскому вмешательству за рубежом, особенно когда речь идет о помощи Украине.

Когда-то поддержка обороны Украины считалась одной из тем, объединяющих законодателей от обеих партий.

Но теперь судьба финансирования в размере около 61 миллиарда долларов связана с деликатными переговорами об изменениях в охране границ и иммиграционной политике.

«Мы живем в такое время, когда всевозможные силы набрасываются на демократию, здесь и за рубежом», – сказал Беннет.

Стратегия Белого дома, включившего в пакет такие приоритетные для республиканцев проблемы, как помощь Израилю и безопасность границ, также вызвала вопросы у демократов.

Прогрессивные законодатели, критикующие израильскую кампанию в Газе, в результате которой погибли тысячи мирных жителей, призвали поставить гуманитарные условия для выделения денег Израилю.

А законодатели с латиноамериканскими корнями в Сенате и Палате представителей также критически относятся к ограничениям на предоставление убежища.

Любой пакет мер ждет большая неопределенность в Палате представителей, где республиканский спикер Майк Джонсон удерживает хрупкий контроль над разделенной почти пополам палатой. До того как стать спикером в октябре, Джонсон неоднократно голосовал против помощи Украине.

Союзники Трампа в Палате представителей неоднократно пытались остановить отправку дополнительной американской помощи Украине.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, близкая союзница бывшего президента, заявила, что республиканцам даже не следовало настаивать на изменениях в политике охраны границ. По ее мнению, это может «дать администрации Байдена некоторые политические победы на предвыборном поле».

Сотрудники Белого дома и делегаты от Сената планируют работать над законопроектом по охране границ в следующие две недели в надежде, что он будет готов к возвращению Конгресса с каникул.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил Associated Press, что у него «есть надежда», но он «не стал бы так далеко заходить, чтобы говорить об уверенности».