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За добу ЗСУ знищили 1010 окупантів, 22 танки та корабель

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

втрати росії станом на 26.12.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 354960 (+1010) осіб
  • танків ‒ 5899 (+22) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од.
  • артилерійських систем – 8366 (+19) од.
  • РСЗВ – 934 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 614 (+1) од.
  • літаків – 329 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 1618 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 23 (+1) од.
  • підводні човни — 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од.
  • спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)
26 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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