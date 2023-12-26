За добу ЗСУ знищили 1010 окупантів, 22 танки та корабель

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 354960 (+1010) осіб
- танків ‒ 5899 (+22) од.
- бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од.
- артилерійських систем – 8366 (+19) од.
- РСЗВ – 934 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 614 (+1) од.
- літаків – 329 (+0) од.
- гелікоптерів – 324 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),
- крилаті ракети ‒ 1618 (+1)
- кораблі /катери ‒ 23 (+1) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од.
- спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)
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