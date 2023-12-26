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ЗСУ знищили в Криму десантний корабель РФ «Новочеркаськ» Неповторимое шоколадно-ореховое наслаждение: дизайнерские идеи для кухни » За добу ЗСУ знищили 1010 окупантів, 22 танки та корабель Протягом минулої доби, 25 грудня, на фронті відбулось 98 бойових зіткнень, Сили оборони знищили щонайменше 1010 окупантів, 22 танки та корабель Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 354960 (+1010) осіб

танків ‒ 5899 (+22) од.

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од.

артилерійських систем – 8366 (+19) од.

РСЗВ – 934 (+0) од.

засоби ППО ‒ 614 (+1) од.

літаків – 329 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1)

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од.

підводні човни — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од.

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)