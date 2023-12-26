ЗСУ знищили в Криму десантний корабель РФ «Новочеркаськ»

Про це повідомляють російські ТГ-канали.

Як розповіли очевидці, були чутні кілька вибухів у районі порту, після чого у небі з’явилися сліди диму. Також раніше було тимчасово перекрито рух Кримським мостом.

Інформацію підтвердив очільник Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«А флоту на Росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом ЧФ РФ – крейсером «Москва», прямує великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Згодом у Повітряних силах повідомили, що великий десантний корабель «Новочеркаськ» атакували крилатими ракетами з тактичної авіації близько 02:30. У ПС відзвітували про нього, як про знищений.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону поінформувала, що велика детонація була спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля, а, ймовірно, вантажем, який перебував на борту.

«Специфіка великих десантних кораблів в тому, що вони використовуються зараз ворогом фактично постійно як логістичні об’єкти для транспортування важливих вантажів. Те, що вони не можуть дозволити іншим способом. Пам’ятаймо, що у них є складнощі й з використанням і славнозвісного Керченського мосту, і інших транспортно-логістичних маршрутів. Отже, цілком імовірно, що це був такий собі «різдвяний подарунок». Повністю запакований», — розповіла Гуменюк.