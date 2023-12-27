​Трамп на Різдво побажав опонентам «гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією» та іншими проблемами

Колишній президент США Дональд Трамп у своєму Різдвяному привітанні в мережі Truth Social побажав неназваним «головорізам всередині країни «гнити в пеклі разом зі своєю Україною/Росією, Ізраїлем/Іраном» та іншими «проблемами», до яких він включив також електромобілі.

Про це повідомляє «Голос Америки».

У пості, розміщеному 25 січня, разом із побажанням щасливого Різдва Трамп написав образи на адресу президента Джо Байдена та спеціального прокурора Джека Сміта. Останнього він назвав «божевільним» та «неконтрольованим».

Як відомо, Сміт розслідує одну із чотирьох кримінальних справ, висунутих проти Трампа, а саме – про неправомірне поводження із державними таємницями після того, як той залишив Білий дім. Всього проти Трампа висунуто 91 кримінальне звинувачення, жодне з яких він не визнає.