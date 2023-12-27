Окупанти розстріляли трьох українських полонених поблизу Роботиного на Запоріжжі

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За інформацією слідства, у грудні 2023 року російські військовослужбовці поблизу Роботиного під час бойового зіткнення із Силами оборони України взяли у полон трьох українських військових. За годину росіяни їх розстріляли. Відповідне відео з’явилося в інтернеті.

У Офісі генпрокурора зазначили, що такі дії окупантів порушують ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

«Це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими. За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування.