РФ припинила застосовувати керовані авіабомби на Херсонщині після знищення її літаків

Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Робота по авіації в нашій зоні відповідальності була дуже важливою і показовою, бо пам’ятаємо, що ворог дуже потужно застосовував тактичну авіацію, використовуючи в напрямку лінії бойового зіткнення зі скиданням керованих авіабомб як по населених пунктах правого берега, так і пізніше по плацдарму лівого берега. Загалом можемо сказати, що нараховано понад 330 керованих авіабомб тільки в грудні, які були скинуті з літаків тактичної авіації», – сказала Гуменюк під час брифінгу.

За її словами, після 22 грудня, коли на Херсонському напрямку було знищено російські літаки, «ворог серйозно замислився про те, що робити і як протидіяти».

«З 22 грудня ми не фіксуємо жодного пуску керованих авіабомб у нашій зоні відповідальності. Не тільки на суходолі, а й в акваторії Чорного моря», – додала вона.