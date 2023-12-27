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РФ припинила застосовувати керовані авіабомби на Херсонщині після знищення її літаків

Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Робота по авіації в нашій зоні відповідальності була дуже важливою і показовою, бо пам’ятаємо, що ворог дуже потужно застосовував тактичну авіацію, використовуючи в напрямку лінії бойового зіткнення зі скиданням керованих авіабомб як по населених пунктах правого берега, так і пізніше по плацдарму лівого берега. Загалом можемо сказати, що нараховано понад 330 керованих авіабомб тільки в грудні, які були скинуті з літаків тактичної авіації», – сказала Гуменюк під час брифінгу.

За її словами, після 22 грудня, коли на Херсонському напрямку було знищено російські літаки, «ворог серйозно замислився про те, що робити і як протидіяти».

«З 22 грудня ми не фіксуємо жодного пуску керованих авіабомб у нашій зоні відповідальності. Не тільки на суходолі, а й в акваторії Чорного моря», – додала вона.

27 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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