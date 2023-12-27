Сили оборони за добу знищили 790 окупантів, 14 танків та 17 бронемашин

Про це 27 грудня пише Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 355750 (+790) осіб
- танків ‒ 5913 (+14) од.
- бойових броньованих машин ‒ 10973 (+17) од.
- артилерійських систем – 8376 (+10) од.
- РСЗВ – 934 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 616 (+2) од.
- літаків – 329 (+0) од.
- гелікоптерів – 324 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6471 (+13),
- крилаті ракети ‒ 1620 (+2)
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11140 (+31) од.
- спеціальна техніка ‒ 1240 (+1)
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