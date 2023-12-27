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Загарбники штурмували українські позиції на 7 напрямках, відбулося 80 боєзіткнень РФ припинила застосовувати керовані авіабомби на Херсонщині після знищення її літаків » Сили оборони за добу знищили 790 окупантів, 14 танків та 17 бронемашин Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на 7 напрямках та знищили 790 окупантів, 14 танків і 17 бойових броньованих машин Про це 27 грудня пише Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.23 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 355750 (+790) осіб

танків ‒ 5913 (+14) од.

бойових броньованих машин ‒ 10973 (+17) од.

артилерійських систем – 8376 (+10) од.

РСЗВ – 934 (+0) од.

засоби ППО ‒ 616 (+2) од.

літаків – 329 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6471 (+13),

крилаті ракети ‒ 1620 (+2)

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.

підводні човни — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11140 (+31) од.

спеціальна техніка ‒ 1240 (+1)