Суд залишив Дубінського під вартою

Про це пише «Суспільне«.

Адвокат Дубінського просив змінити запобіжний захід на домашній арешт, мотивуючи це ти, що нардепа нібито побили в СІЗО, внаслідок чого він отримав тілесні травми, які спричинили погіршення стану здоров’я.

Захисник нардепа також надав суду результати медичного огляду Дубінського. За його словами, результати огляду засвідчують перелом двох ребер та забій грудної клітки.

Олександр Дубінський зі свого боку заявив, що його побиття нібито пов’язано з його критикою української влади.

Суд залишив запобіжний захід без змін, рішення оскарженню не підлягає.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.