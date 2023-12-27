У великій війні проти РФ уже загинуло понад 400 українських спортсменів – НОК

Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт каже, що внаслідок повномасштабної війни з РФ загинуло вже понад 400 українських спортсменів.

«Зараз ми багато чуємо з тієї сторони (РФ), що вони не хочуть брати участь (в Олімпіаді) без свого прапора, що вони не братимуть участі, що це не чесно щодо них. А чесно стосовно до нас, коли йде повномасштабна війна? А чесно, коли вже більше 400 наших спортсменів загинуло, близько 500 спортивних об’єктів частково чи повністю ми втратили. Ми втрачаємо людей… Це чесно проти нас?».

За словами Гутцайта, раніше на Олімпійських іграх від Росії брали участь близько 300-350 спортсменів. Якщо їх допустять до участі в Олімпіаді зараз під нейтральним прапором, їх буде набагато менше – 50-80 осіб.

Рішення, чи братимуть українські спортсмени в Олімпійських іграх у Парижі, наразі немає. В свою чергу голова НОК вважає важливим, щоб українські спортсмени були представлені на Олімпіаді.