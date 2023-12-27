Унаслідок обстрілів у Херсоні без світла залишилися понад 90 тис. споживачів

Про це повідомили пресслужби Міненерго та Укренерго.

У Херсоні внаслідок масованого ворожого обстрілу знеструмлено 93,7 тис. споживачів, усього в місті без електропостачання — 98,4 тис. абонентів. Також постраждав сусідній населений пункт, де відключено 1,7 тис. абонентів. В області без світла залишаються 46 населених пунктів (28,2 тис. точок обліку).

«Унаслідок масованого обстрілу знеструмилися дві повітряні лінії 35 кВ у Херсоні, що ускладнило роботу ТЕЦ. Однак енергетики працюють над тим, аби не було перебоїв із теплопостачанням», — зазначили в Міненерго.

На Донеччині за останню добу через бойові дії знеструмлено 74 населені пункти (45,4 тис. споживачів). Усього через атаки ворога знеструмлено 164 населені пункти (134,3 тис. точок обліку). Через обстріли відключалася повітряна лінія 110 кВ у Донецькій області, внаслідок чого було знеструмлено дві шахти. Людей вивели на поверхню. Лінію вже включено в роботу.

На Харківщині через атаки ворога знеструмлено близько 16 тис. точок обліку. Наразі триває огляд нових пошкоджень у двох громадах.

У Запорізькій області внаслідок бойових дій залишаються без світла 63 населені пункти (5,6 тис. точок обліку).

На Сумщині через бойові дії знеструмлено 54 населені пункти (2,1 тис. абонентів).

На Чернігівщині внаслідок бойових дій знеструмлено 23 населені пункти (1,7 тис. точок обліку).