Зірку оскароносного фільму «Паразити» Лі Сон Ґюна знайшли мертвим

Про це пише Reuters.

48-річний південнокорейський актор Лі Сон Ґюн, який привернув увагу світу своєю роллю багатія в оскароносному фільмі «Паразити», був знайдений мертвим у середу, 27 грудня, у парку Сеула. Як повідомили чиновники столиці, попередньою причиною смерті вважають самогубство.

Як заявив представник пожежної служби на умовах анонімності, оскільки справа є делікатною, влада ініціювала пошуки Лі після повідомлення про зникнення людини. Лі знайшли в машині в парку в Сеулі. Його менеджер повідомив поліції, що актор пішов з дому, залишивши передсмертну записку. Разом з тим, південнокорейські ЗМІ цитують заяву відомства, в якій закликають бути стриманими щодо неправдивої інформації, спекуляцій або зловмисних повідомлень.

У жовтні 2023 року стало відомо, що Лі був притягнутий до внутрішнього розслідування за підозрою у вживанні наркотиків. У Південній Кореї вживання або розповсюдження наркотиків може призвести до увʼязнення на строк від 6 місяців до 14 років. Його тричі допитували за звинуваченнями у незаконному вживанні наркотиків на тлі урядових репресій, причому один допит тривав 19 годин у вихідні.

Як повідомило інформаційне агентство Yonhap, актор сказав, що його обманом змусила прийняти наркотики господиня бару, яка намагалася його шантажувати. У результаті Лі добровільно відмовився від серіалу «Немає виходу», виробництво якого розпочалося за кілька днів до того, як почалося розслідування. Попередні результати аналізу показали, що тест Лі дав негативний результат на наркотики. Лі через свого адвоката попросив поліцію провести додатковий тест на детекторі брехні. Він подавав скаргу на несправедливе звинувачення у вживанні наркотиків у ситуації, коли є лише заява однієї людини та відсутні речові докази.

Лі, який народився в 1975 році, зіграв головні ролі в південнокорейських фільмах «Безпорадний» 2012 року і «Все про мою дружину» 2014 року, а також у відомому серіалі 2018 року «Мій містер». Світову популярність йому принесла роль у фільмі режисера Пон Чжун Хо «Паразити», який отримав премію «Оскар» у 2020 році в чотирьох категоріях, зокрема і найкращий фільм.

У Лі залишилися дружина — відома актриса Чон Хе Джин та двоє дітей.