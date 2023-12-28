ЗСУ відбили найбільше атак на Авдіївському напрямку, загалом на фронті відбулося 56 боєзіткнень Зеленський заявив, що Україна у 2023 році випустила втричі більше зброї, ніж торік » 920 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні Українські військові протягом минулої доби відбили найбільше атак ворога на Авдіївському напрямку — 32. Натомість на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Крім цього, ЗСУ ліквідували 920 окупантів і 24 танків Про це 28 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 356670 (+920) осіб

танків ‒ 5940 (+27) од.

бойових броньованих машин ‒ 11015 (+42) од.

артилерійських систем – 8391 (+15) од.

РСЗВ – 935 (+1) од.

засоби ППО ‒ 617 (+1) од.

літаків – 329 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6503 (+32),

крилаті ракети ‒ 1620 (+0)

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.

підводні човни — 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11180 (+40) од.

спеціальна техніка ‒ 1247 (+7)