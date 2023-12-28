920 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це 28 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 356670 (+920) осіб
- танків ‒ 5940 (+27) од.
- бойових броньованих машин ‒ 11015 (+42) од.
- артилерійських систем – 8391 (+15) од.
- РСЗВ – 935 (+1) од.
- засоби ППО ‒ 617 (+1) од.
- літаків – 329 (+0) од.
- гелікоптерів – 324 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6503 (+32),
- крилаті ракети ‒ 1620 (+0)
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11180 (+40) од.
- спеціальна техніка ‒ 1247 (+7)
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