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920 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це 28 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 28.12.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 356670 (+920) осіб
  • танків ‒ 5940 (+27) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11015 (+42) од.
  • артилерійських систем – 8391 (+15) од.
  • РСЗВ – 935 (+1) од.
  • засоби ППО ‒ 617 (+1) од.
  • літаків – 329 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6503 (+32),
  • крилаті ракети ‒ 1620 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
  • підводні човни — 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11180 (+40) од.
  • спеціальна техніка ‒ 1247 (+7)
28 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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