Довіра до телемарафону продовжує падати − КМІС

Довіра до телемарафону «Єдині новини» продовжує знижуватися − з травня 2022 року вона впала на 26 процентних пунктів — результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 4-10 грудня

«Якщо між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року частка тих, хто довіряє, знизилася з 69% до 48%, то до грудня 2023 року показник знизився до 43%.

Разом з цим до 38% зросла частка тих, хто не довіряє телемарафону».

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Деталі: Решта 19% мають невизначене ставлення.

Водночас соціологи зазначають, що попри це, станом на зараз баланс довіри-недовіри лишається позитивним (тобто більше тих, хто йому довіряє, ніж не довіряє).

Ті, хто не довіряє Володимиру Зеленському, значно більш критичні до телемарафону, але і серед тих, хто довіряє президенту, марафону не довіряють 29% (довіряють 52%, не визначилися – 19%).

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Кількість населення, яка довіряє «Єдиним новинам», у всіх регіонах приблизно однакова − 42-44%.

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Дослідження тривало 4-10 грудня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 200 респондентів у віці 18 років і старше. До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10%, 1,4% − для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Але соціологи вважають, що отримані результати все одно дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.