Кім Чен Ин наказав усім військовим та виборникам зброї у КНДР прискорити підготовку до війни

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин наказав своїм військовим, виробникам боєприпасів і ядерної зброї прискорити підготовку до війни, адже, на його думку, це потрібно, щоб протистояти “безпрецедентним конфронтаційним крокам з боку США”.

Про це повідомляє видання KCNA.

“Генеральний секретар поставив бойові завдання Народній армії та військової промисловості з виробництва боєприпасів, ядерної зброї та зміцнення секторів цивільної оборони для подальшого прискорення підготовки до війни”, – сказано в повідомленні.

Очільник КНДР назвав ситуацію з безпекою на Корейському півострові надзвичайно небезпечною через “безпрецедентні конфронтаційні дії Сполучених Штатів та їх союзників проти КНДР”.

Зазначається, що Пхеньян розширить стратегічне співробітництво з “антиімперіалістичними незалежними” країнами та буде “динамічно вести спільні антиімперіалістичні дії та боротьбу в міжнародному масштабі”.

Варно додати, що у Пхеньяні зараз відбувається конгрес Трудової партії КНДР. На ньому підбивають підсумки державної політики й визначаються цілі та завдання на наступний період. В останні роки під час цього конгресу Кім Чен Ин робив ключові політичні заяви.