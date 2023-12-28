Нацагентство з якості вищої освіти взялося за плагіат у дисертації ексміністра освіти Шкарлета

Комітет етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) підтвердив наявність плагіату у дисертації колишнього міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це йдеться у рішенні установи.

Голова НАЗЯВО Андрій Бутенко пояснив в коментарі Українській правді, що поки цей документ ще не має юридичної сили.

«Це рішення не юридичне, а технологічно-процедурне. Саме це дозволяє винести Національному агентству пакет документів про розгляд фактів плагіату.

НАЗЯВО вивчить матеріали, які надає Комітет, і прийме своє рішення. Якщо на розгляді підтвердиться наявність плагіату, Нацагентство звернеться до Міністерства освіти про позбавлення Сергія Шкарлета наукового ступеня», — зазначив він.

Скарга на плагіат у дисертації Шкарлета «Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук надійшла у травні 2023 року від професора Сумського державного університету Олега Смірнова.

У заяві він стверджував, що академічний плагіат присутній на 87 сторінках наукової роботи Шкарлета — 24% від всього обсягу. Найбільше ексміністр «списав» у російської вченої Г. Сілкіної.

Під час аналізу роботи фахівці Комітету етики знайшли 6 джерел, з якими є великі текстові збіги без посилань та перефразувань.

«Дисертація також містить копіювання нетекстової інформації (зокрема, формул, таблиць, рисунків і схем, авторами яких є інші особи) з інших джерел без належних посилань на них і представленням цих даних як власних; неправомірні текстові запозичення з перекладом (дослівний переклад або переклад із перефразуванням російськомовних джерел без належних посилань), а також дублювання раніше наведених запозичених фрагментів», — йдеться у рішенні Комітету.

Аналіз дисертації тривав понад пів року.

У 2020 році комітет НАЗЯВО вже виявляв плагіат у чотирьох публікаціях Сергія Шкарлета. Однак тоді ексміністр подав на установу до суду, який постановив, що плагіат у його роботах шукали незаконно.

«Рішення суду не набрало законної сили, бо Нацагентство подало апеляцію. На період її розгляду попереднє рішення втрачає свою юридичну силу. Тому зараз ми діємо в рамках закону», — наголосив голова НАЗЯВО.

Нагадаємо, у березні 2023 року стало відомо, що Шкарлет йде у відставку. А вже у травні він став першим проректором Чернігівської політехніки.