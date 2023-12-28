Росія прискорює і масштабує військові навчання молодших офіцерів, щоб відправити їх на фронт, — ГУР

Про це пише ГУР МО.

«Таке рішення Москви зумовлене серйозними втратами молодшого офіцерського складу російської окупаційної армії під час війни проти України», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тих, хто пройшов прискорену підготовку та отримав первинне офіцерське звання, одразу відправляють на фронт. Росія також намагається посилити боєздатність штурмових підрозділів, куди, зокрема, зганяють чоловіків з тимчасово окупованих територій України.

«Водночас мстивим московським вождям не дає спокою завдана Україною поразка на Чорному морі: серед намірів росіян на 2024 рік — підготувати спецгрупи для вчинення диверсійних атак та провокацій на території вільних українських областей на півдні», — додали в ГУР.