США передали Україні 16 зерновозів для перевезення агропродукції

Про це повідомила посол США Бріджит Брінк.

Посол розповіла, що лише у грудні для українських сільгоспвиробників передали через USAID шістнадцять причепів-зерновозів.

«Ці причепи дозволять збільшити обсяги збору та розвантаження зерна, збільшивши пропускну здатність на 31 400 тонн на рік, підтримуючи українських фермерів, агрокомпанії та економіку України», – зазначила Бріджит Брінк.

Раніше у USAID повідомляли, що передали близько 7000 українським аграріям 14 тисяч тонн добрив для весняної посівної.