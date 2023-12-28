Україна може відкласти виплату пенсій, якщо США та ЄС не нададуть фіндопомогу

Про це очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко сказала FT.

За її словами, дефіцит зовнішньої підтримки підштовхне українську економіку назад до режиму «виживання» після того, як вона почне відновлення у 2023 році зі зростанням валового внутрішнього продукту, за оцінками МВФ, у 4,5 відсотка.

«Підтримка партнерів надзвичайно важлива. Нам це потрібно терміново», — сказала Свириденко.

Уряд намагається зібрати гроші для оплати державних послуг і пільг після того, як обіцяне фінансування від його найближчих союзників не надійшло. Наступного року Україні потрібно 37 млрд доларів зовнішньої підтримки, підкреслила чиновниця.

За її словами, Київ намагався заощадити гроші та змінити пріоритети видатків із вересня, коли західна підтримка почала слабшати. Він збільшив податок на надприбуток банків до 50 відсотків. Також президент Володимир Зеленський у листопаді підписав закон про передачу до загального бюджету військового ПДФО громад. Але Україна вже відчуває дефіцит, сказала Свириденко. Близько 5 млрд доларів, виділених міжнародними донорами та кредиторами в грудні, не вистачить для покриття витрат.

Свириденко зазначила, що Україна надаватиме пріоритет обороні та обслуговуванню боргу, що означає «великий ризик недофінансування окремих соціальних галузей».

Пізніше Свириденко на своїй сторінці у Facebook уточнила, що Україна має план Б на випадок затримки в отриманні коштів від іноземних партнерів, але сподівається, що він не знадобиться, бо гроші надійдуть вчасно.

«У короткотерміновій перспективі перших місяців року уряд має альтернативний план, що робити, якщо фінансування затримається. Водночас у довготривалій перспективі є ризик затримки виплат соціальним категоріям, адже пріоритетом буде підтримка безпеки та оборони. Але ще раз повторюся, що до цього моменту може не дійти й це лише один із десятків варіантів, які ми аналізуємо», — написала чиновниця.

Україна також сподівається на залучення інвестицій в економіку, повернення біженців, розширення енергетичних потужностей, розширення експорту, збільшення виробництва тощо. Усе це має стати стимулами для розвитку економіки та швидшого зростання.