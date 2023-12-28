Війська РФ обстріляли Вовчанськ: загинула людина, ще одна поранена

Внаслідок ранкового обстрілу міста Вовчанськ у Харківській області одна людина загинула, одна дістала поранення, а також загорівся автомобіль — очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов
«Близько 10 години відбувся ворожий обстріл (попередньо з РСЗВ) Вовчанська, що в Чугуївському районі.
На жаль, 66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Також на місці надають медичну допомогу 63-річній місцевій жительці».
Він додав, що внаслідок обстрілу загорівся автомобіль. На місці працюють відповідні служби.
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