США пропонує G7 узгодити план конфіскації заморожених активів рф Довіра до телемарафону продовжує падати − КМІС » Війська РФ обстріляли Вовчанськ: загинула людина, ще одна поранена Внаслідок ранкового обстрілу міста Вовчанськ у Харківській області одна людина загинула, одна дістала поранення, а також загорівся автомобіль — очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов «Близько 10 години відбувся ворожий обстріл (попередньо з РСЗВ) Вовчанська, що в Чугуївському районі. На жаль, 66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Також на місці надають медичну допомогу 63-річній місцевій жительці». Він додав, що внаслідок обстрілу загорівся автомобіль. На місці працюють відповідні служби.