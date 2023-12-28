За рік США дали 34 пакети військової допомоги на $24 млрд

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2023 році Америка надала Україні 34 пакети військової допомоги на суму понад 24 мільярди доларів і подякував США за таку підтримку — Зеленський у мережі Х

«Протягом цього року США надали 34 пакети військової допомоги на суму понад 24 мільярди доларів. «Петріоти», «Абрамси», бронемашини, ATACMS, DPICM, ППО, ракети, артилерійські снаряди, засоби розмінування й інше критично важливе обладнання. Було ухвалено історичне рішення про надання Україні винищувачів F-16. Ми завжди будемо вдячні за всю цю підтримку».

Він також подякую президенту Джо Байдену, Конгресу й американському народу за оголошений новий пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів.

За словами Зеленського, Україна отримає додаткові ракети та компоненти для протиповітряної оборони, протитанкову зброю, боєприпаси, засоби розмінування й інше обладнання.

Він підкреслив, що лідерство США в коаліції з понад 50 країн, які надають Україні військову допомогу, має вирішальне значення для протидії терору та агресії не лише в Україні, але й в усьому світі.