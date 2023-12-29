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Ексрозвіднику Червінському оголосили нову підозру

Колишньому українському розвіднику Роману Червінському оголосили підозру в спробі заволодіти 100 тисяч доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби — пресслужба Київської міської прокуратури, співрозмовник УП в правоохоронних органах

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру громадянину України у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб».

Правоохоронці не вказують ім’я підозрюваного, але за даними джерела «Української правди», йдеться про Романа Червінського, який перебуває в СІЗО у справі про ракетний обстріл ворогом аеродрому у Кіровоградській області.

За даними слідства, в липні 2020 року підозрюваний, видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби України, спільно з іншими особами намагався заволодіти коштами підприємця в сумі 100 тисяч доларів США.

Він обіцяв вирішити питання щодо повернення підприємцю затриманої партії тютюнових виробів шляхом передачі зазначених коштів службовцям Державної фіскальної та Державної податкової служб України.

29 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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