Ілон Маск залишився найбагатшою людиною світу за підсумками 2023 року

Про це свідчить рейтинг мільярдерів від агентства Bloomberg — Bloomberg Billionaires Index.

Статки Маска станом на 28 грудня становлять $238 млрд. Із початку 2023 року вони зросли на $101 млрд.

Друге місце в рейтингу посів Бернар Арно — французький бізнесмен, у власності якого є контрольний пакет у компанії LVMH із $179 млрд. На третьому місці — засновник та колишній гендиректор Amazon Джефф Безос. Його статки оцінили в $178 млрд.

До десятки найбагатших людей світу також увійшли:

Білл Гейтс — засновник Microsoft ($140 млрд);

Стів Балмер — колишній СЕО Microsoft ($130 млрд);

Марк Цукерберг — засновник Meta ($129 млрд);

Ларрі Пейдж — співзасновник компаній Google та Alphabet ($127 млрд);

Ларрі Еллісон — засновник і голова корпорації Oracle ($124 млрд);

Сергій Брін — співзасновник компаній Google та Alphabet ($120 млрд);

Воррен Баффет — американський інвестор ($120 млрд).

Водночас у рейтинг від Bloomberg увійшов український олігарх Рінат Ахметов, який посів 471 сходинку. Його статки оцінили в $5,77 млрд, а з початку 2023 року вони зросли на $437 млн.