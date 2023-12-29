Ілон Маск залишився найбагатшою людиною світу за підсумками 2023 року

Про це свідчить рейтинг мільярдерів від агентства Bloomberg — Bloomberg Billionaires Index.
Статки Маска станом на 28 грудня становлять $238 млрд. Із початку 2023 року вони зросли на $101 млрд.
Друге місце в рейтингу посів Бернар Арно — французький бізнесмен, у власності якого є контрольний пакет у компанії LVMH із $179 млрд. На третьому місці — засновник та колишній гендиректор Amazon Джефф Безос. Його статки оцінили в $178 млрд.
До десятки найбагатших людей світу також увійшли:
- Білл Гейтс — засновник Microsoft ($140 млрд);
- Стів Балмер — колишній СЕО Microsoft ($130 млрд);
- Марк Цукерберг — засновник Meta ($129 млрд);
- Ларрі Пейдж — співзасновник компаній Google та Alphabet ($127 млрд);
- Ларрі Еллісон — засновник і голова корпорації Oracle ($124 млрд);
- Сергій Брін — співзасновник компаній Google та Alphabet ($120 млрд);
- Воррен Баффет — американський інвестор ($120 млрд).
Водночас у рейтинг від Bloomberg увійшов український олігарх Рінат Ахметов, який посів 471 сходинку. Його статки оцінили в $5,77 млрд, а з початку 2023 року вони зросли на $437 млн.
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