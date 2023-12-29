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Туск збирається з візитом до Києва

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що готується до візиту в Київ, не уточнивши, коли саме він відбудеться — телеканал TVN 24

«Мені трохи нерозумно про це говорити, тому що я знаю ситуацію, в якій перебуває президент Зеленський і вся Україна. Неправильно їхати до Києва та присвятити весь візит польським транспортним питанням. Але ми підготуємо цей візит таким чином, щоб під час моєї зустрічі з президентом було зрозуміло, чого ми хочемо досягти».

За його словами, він попросить водіїв не блокувати переходи «саме через війну». Прем’єр додав, що ситуація є драматичною, запевнивши, що все одно зробить все можливе, щоб полегшити життя та долю польських перевізників.

Туск також заявив, що уряд Польщі наближається до можливості припинити блокади далекобійниками кількох прикордонних переходів з Україною.

29 декабря, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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