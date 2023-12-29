У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп «шахедів», які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети

Про атаку російських БПЛА та ракет повідомляє штаб Повітряних сил ЗСУ.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у телемарафоні повідомив, що окупанти вранці випустили по території України майже всі види ракет, крім «калібрів».

За його словами РФ використала «Кинджали», балістику, С-300, крилаті ракети, БПЛА, Х-22 або Х-32. Також близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505.

Атака на західні області України

Близько 3:10 стало відомо, що «шахеди» досягнули західних областей України. Про загрозу попередили мешканців Львівщини, Волині, Рівненщини, Тернопільщини та Хмельницької області, зокрема Старокостянтинова.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО у Яворівському районі. Інформація з’явилась після 4:15.

«Суспільне» повідомило про вибухи у Львові ближче до 4:45. В ОВА підтвердили роботу ППО.

Мер Львова Андрій Садовий заявив про 2 прильоти. Пізніше він додав, що за попередньою інформацією понад 10 шахедів атакували Львівщину. Унаслідок цього є загоряння на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

Близько 08:20 у Львові пролунали вибухи, написав Садовий.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що за попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Також є постраждалі.

«В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно — через падіння уламків ракети», — йдеться у повідомленні.

О 08:50 у Львові були чутні нові вибухи.

Мер Львова повідомив, що станом на 09:25 у Львові відомо про одного загиблого внаслідок ракетного удару. Також 8 людей поранені.

Натомість очільник ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 15.

За даними Офісу генпрокурора, одна з ракет влучила у двір житлових будинків. Внаслідок ударної хвилі було пошкоджено суміжні будинки, ліцей та автомобілі. На цей час встановлено, що внаслідок ворожої атаки загинула 1 людина. Поранені 15 мирних жителів, 4 госпіталізовано.

Наслідки падіння уламків «шахедів» в Одесі

О 23:11 стало відомо, що «чергова група ударних БПЛА з акваторії Чорного моря летять у напрямку Одещини (Чорноморськ, Одеса)».

«Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа», — заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він додав, що фахівці працюють на місці події. Дані про постраждалих уточнюються.

Пізніше, о 07:44 в Одесі пролунали вибухи, пише «Суспільне».

Сили оборони півдня повідомили, що в Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об’єктів інфраструктури. Натомість в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку.

«Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано», — додали військові.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що росіяни вдарили по багатоповерхівці в Одесі.

Натомість, за інформацією від очільника ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки ворога загинули дві людини. Також 15 — отримали поранення, серед них двоє дітей — 6 та 8 років. Двоє поранених у тяжкому стані.

Станом на 11 ранку кількість загиблих в Одесі зросла до 3. З житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 людини, повідомив Кіпер. За його словами, вже зафіксовано 17 потерпілих.

Удар по Конотопу на Сумщині

Рано вранці 29 грудня російські терористи, попередньо, здійснили ракетний удар по Конотопу, повідомляє Сумська ОВА.

Внаслідок обстрілу травмовано три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталось загоряння автомобіля.

Натомість в Офісі генпрокурора повідомили, що поранення отримали двоє мирних жителів.

Ракетний обстріл Харкова

Після 5 ранку РФ запустила ракети. Вибухи прогриміли у Харкові та неподалік Черкас, як пише «Суспільне».

«Харків під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунали щонайменше шість вибухів», — заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали близько 10 ударів по місту. Станом на 06:15 інформація про постраждалих не надходила. Натомість Терехов заявив, що попередньо росіяни обстріляли Харків двома видами ракет — С-300 та Х-22.

«На цей час відомо про щонайменше 8 прильотів по місту. Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється. Є певні проблеми з подачею електрики для транспорту, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання», — написав він.

Крім цього, близько 7 ранку окупанти вдруге за ранок атакували ракетами Харків. За даними мера, у місті пролунали 4 вибухи.

Начальник ГУНП України в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що російська ракета пошкодила будівлю лікарні в Київському районі.

За інформацією від очільника ОВА, станом на ранок внаслідок ударів окупантів по Харкову одна людина загинула, чоловік близько 35 років. Вісім осіб отримали поранення, медики надають допомогу на місці. Також зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури міста: медична установа, склади, цивільні підприємства.

Натомість мер Терехов заявив у телемарафоні, що у Харкові зафіксовані 22 влучання. За його словами, пошкоджені будівлі лікарні, школи, житлові будинки, відділення Нової пошти, виробничі підприємства. Працівники ДСНС розбирають завали.

«У результаті двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства», — написав Синєгубов і додав, що кількість постраждалих внаслідок атаки виросла до 11.

У Дніпрі вибухи

Близько 7 ранку у Дніпрі пролунав вибух, пише Суспільне. Натомість Повітряні сили повідомляли про застосування балістики.

Пізніше «Суспільне» написало про повторні вибухи у Дніпрі.

Натомість внаслідок ракетної атаки по Дніпру в місті палає торгівельний центр.

Мер Дніпра Борис Філатов написав про постраждалих та загиблих: «Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА».

Крім цього, через ракетний удар у Дніпрі пошкоджено пологовий будинок. Зокрема у будівлі медзакладу вибиті вікна, пише «Суспільне». Також цю інформацію підтвердили журналіст Денис Казанський та прем’єр-міністр Денис Шмигаль.