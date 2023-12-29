Міністр оборони Великої Британії повідомив про відправлення в Україну сотень ракет ППО британського виробництва Фигурки Fortnite: История, Популярные Серии и Где Купить » Уряд визначив новий склад наглядової ради «Укроборонпрому» Кабмін на засіданні 29 грудня затвердив склад наглядової ради акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість». Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. До складу наглядової ради «Укроборонпрому» увійшли: Олексій Гончарук , який в період з 2019-2020 роки обіймав посаду премʼєр-міністра України. Гончарук також є головою наглядової ради ГО «Аеророзвідка».

, який в період з 2019-2020 роки обіймав посаду премʼєр-міністра України. Гончарук також є головою наглядової ради ГО «Аеророзвідка». Тимофій Милованов – президент Київської Школи Економіки та колишній Міністр економіки. Милованов також колишній голова наглядової ради УкрОборонПрому.

– президент Київської Школи Економіки та колишній Міністр економіки. Милованов також колишній голова наглядової ради УкрОборонПрому. Сергій Коновець – колишній член Наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК Нафтогаз України. Крім того, Коновець є членом наглядової ради ТОВ «Оператор ГТС України».

колишній член Наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК Нафтогаз України. Крім того, Коновець є членом наглядової ради ТОВ «Оператор ГТС України». Давід Ломджарія – член наглядової ради Укрзалізниці. Раніше ЕП зазначала, що Ломджарія є виконавчим директором в «Iberia Group», керуючий партнер «Four Seas Trading» і голова наглядової ради «SunEnergy Bank» (всі ці компанії розташовані в Грузії).

– член наглядової ради Укрзалізниці. Раніше ЕП зазначала, що Ломджарія є виконавчим директором в «Iberia Group», керуючий партнер «Four Seas Trading» і голова наглядової ради «SunEnergy Bank» (всі ці компанії розташовані в Грузії). Лінді Сміт – президент та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC). «Це потужна команда професіоналів, з величезним досвідом та експертизою. Я впевнений, що разом з Германом Сметаніним нова наглядова рада успішно продовжить трансформацію Укроборонпрому в прозорий європейський оборонний холдинг», – додав Камишін.