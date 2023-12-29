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Уряд визначив новий склад наглядової ради «Укроборонпрому»

Кабмін на засіданні 29 грудня затвердив склад наглядової ради акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

До складу наглядової ради «Укроборонпрому» увійшли:

  • Олексій Гончарук, який в період з 2019-2020 роки обіймав посаду  премʼєр-міністра України. Гончарук також є головою наглядової ради ГО «Аеророзвідка».
  • Тимофій Милованов – президент Київської Школи Економіки та колишній Міністр економіки. Милованов також колишній голова наглядової ради УкрОборонПрому.
  • Сергій Коновець – колишній член Наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК Нафтогаз України. Крім того, Коновець є членом наглядової ради ТОВ «Оператор ГТС України».
  • Давід Ломджарія – член наглядової ради Укрзалізниці. Раніше ЕП зазначала, що Ломджарія є виконавчим директором в «Iberia Group», керуючий партнер «Four Seas Trading» і голова наглядової ради «SunEnergy Bank» (всі ці компанії розташовані в Грузії).
  • Лінді Сміт – президент та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC).

«Це потужна команда професіоналів, з величезним досвідом та експертизою. Я впевнений, що разом з Германом Сметаніним нова наглядова рада успішно продовжить трансформацію Укроборонпрому в прозорий європейський оборонний холдинг», – додав Камишін.

29 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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