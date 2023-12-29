В Ізраїлі через санкції заблокували банківський рахунок мільярдера Абрамовича

Мільярдер Роман Абрамович, який отримав ізраїльське громадянство у 2018 році, зіткнувся з блокуванням свого банківського рахунку в Ізраїлі.

Як повідомляє Jerusalem Post, Bank Mizrahi відмовився здійснити переказ на суму 8 млн шекелів з рахунку Абрамовича, який з березня 2022 року перебуває під санкціями Євросоюзу та Великобританії.

Саме санкції банк назвав підставою для блокування рахунку та переказу, який Абрамович, за твердженням його адвокатів, мав намір відправити громадській організації ЗАКУ. Вона поєднує добровільні рятувальні групи, які реагують на надзвичайні події в Ізраїлі.

Адвокати Абрамовича подали позов до суду на банк, який стверджує, що рахунок бізнесмена заморожено через санкції і не може використовуватись для фінансових транзакцій.

Абрамович, який входить до топ-20 найбагатших людей Росії зі статками $9,2 млрд, за оцінкою Forbes, у травні 2022 року подав позови до Ради Європи до Європейського суду загальної юрисдикції, вимагаючи зняти обмежувальні заходи і наполягаючи, що більше 20 років не веде не веде активну діяльність у Росії як бізнесмен».

У грудні 2023 року позов Абрамовича було відхилено: суд визнав, що санкції, що включають візові заборони та заморожування всіх активів, було введено законно. Зокрема, суд підкреслив, що Абрамович володіє 28% акцій Evraz — найбільшого в Росії виробника коксівного вугілля та одного з найбільших металургійних концернів у країні. При цьому металургія «є одним із основних джерел доходів російського уряду», наголошував суд.