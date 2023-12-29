В Україні 18 тис. кілометрів деокупованих територій не становлять мінної загрози, — Міноборони

Про це повідомило Міністерство оборони України.

«18 тисяч квадратних кілометрів території визначено такими, що не містять доказів забруднення. Тобто, враховуючи проведені заходи нетехнічного обстеження у 2023 році, площу територій, які потенційно забруднені, на сьогодні вдалось зменшити до 156 тисяч квадратних кілометрів», – зазначив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони, керівник секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності полковник Руслан Берегуля на підсумковому засіданні НОПМД.

Зазначено, що нетехнічне обстеження — це робота зі збору та аналізу даних про наявність, тип, розподіл мін та вибухонебезпечних залишків війни для ідентифікації небезпечних територій, щодо яких необхідне проведення подальшого розмінування.

Цьогоріч 115 територіальних громад сумарною площею понад 50 тис. квадратних кілометрів зазнали такого обстеження.

Берегуля також повідомив, підрозділами розмінування служб, які перебувають у безпосередньому підпорядкуванні Міністерства, було перевірено та очищено 1300 квадратних кілометрів звільнених територій від вибухонебезпечних предметів.

Водночас виявлено 1883 ділянки, які забруднені вибухонебезпечними предметами.

У Міноборони зазначили, що в 2023 році також було розміновано: 4512 кілометрів автомобільних доріг, 1064 кілометри ліній електропередач, 2464 кілометри залізничних колій.

«Загалом на територіях, про які йдеться, фахівці вилучили та знешкодили майже 275 тисяч вибухонебезпечних предметів – зокрема артилерійські та реактивні снаряди, протитанкові та протипіхотні міни», — резюмували в повідомленні.

У 2024 році Міноборони планує провести нетехнічне обстеження 40 тис. квадратних кілометрів на території 59 об’єднаних територіальних громад у деокупованих областях та заходи з гуманітарного розмінування на 239 ділянках загальною площею 937 гектарів.