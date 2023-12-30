На виїзд з України стоять 975 авто, 166 автобусів та 60 пішоходів

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід«.

Так, найбільші черги зафіксовані на кордоні з Польщею. Зокрема, перед ПП «Устилуг» на виїзд очікують 110 легкових автомобілів та 13 автобусів (електронна черга), в «Угриневі» – 60 автівок та 8 автобусів. У «Рава-Руській» в чергах скупчилися 70 авто та 27 автобусів, у «Грушеві» тим часом стоять 50 легковиків та 13 автобусів. Крім того, в «Краківці» – 200 автомобілів та 27 автобусів (електронна черга), у «Шегинях» – 200 авто, 27 автобусів (електронна черга) та 60 пішоходів, тоді як в «Ягодині» – 18 автобусів в е-черзі. У «Смільниці» – 50 машин та 5 автобусів.

На кордоні зі Словаччиною в «Малих Селменцях» без черг. У пункті пропуску «Ужгород» стоять 45 автівок та 12 автобусів (електронна черга), у «Малому Березному» – 45 авто.

На угорсько-українському напрямку черги спостерігаються у всіх пунктах пропуску. У «Тисі» на виїзд чекають 25 авто та 6 автобусів (електронна черга), у «Дзвінковому» – 30 автомобілів, у «Косино» – 25 легковиків, у «Лужанці» – 15. Крім того, перед ПП «Вилок» зафіксовано 50 машин.

У черзі на кордоні з Румунією очікують 7 автобусів (електронна черга) перед ПП «Порубне». А на кордоні з Молдовою зафіксована е-черга з 3 автобусів у ПП «Мамалига».