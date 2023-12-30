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Росія розгорнула 19 тисяч військових на кордоні з Україною

Про це повідомляє пресслужба Командування об’єднаних сил ЗСУ, передає РБК-Україна.

Зазначається, що на своїх прикордонних територіях Росія веде розвідку, обстрілює прикордонні райони, використовує авіацію та безпілотники, завдає ракетних ударів балістичними та керованими ракетами.

Окрім військових об’єктів, ціллю окупантів є руйнування енергетичної, транспортної та промислової інфраструктури. Росіяни б’ють по житлових кварталах, лікарнях, школах, торговельних центрах та складах з гуманітарними вантажами.

«Для виконання цих завдань країна-агресор розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тисяч осіб, озброєних танками, бойовими броньованими машинами, артилерійською і ракетною технікою, засобами протиповітряної оборони та оперативно-тактичними ракетними комплексами», — йдеться у повідомленні пресслужби.

Зокрема, за інформацією пресслужби Командування об’єднаних сил ЗСУ, моніторинг активності противника у прикордонних областях РФ та Білорусі свідчить про відсутність ознак формування ударних угруповань ворогом.

30 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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