СБУ і поліція викрили мережу шахрайських кол-центрів з мільярдним обігом

Правоохоронці викрили масштабну мережу шахрайських кол-центрів з річним обігом у 3 мільярда гривень.
У кожному з них працювало від 50 до 200 операторів. Кол-центри працювали в Україні, США та країнах Європи.
За даними слідства, понад 2500 операторів «працювали» в «офісах», що знаходилися майже в кожному обласному центрі країни. Шукали потенційних працівників через розсилку в месенджерах. З майбутніми «співробітниками» проводили співбесіду та обирали найбільш комунікабельних.
Ознайомлювали з функціоналом та доводили алгоритм їх дій під час спілкування з «клієнтами». Працівникам обіцяли зарплату від 1000 до 3000 доларів США на місяць.
Оператори шахрайських кол-центрів, представляючись працівниками банків, інвестиційних та телекомунікаційних компаній, державних органів, отримували конфіденційні дані громадян, доступ до особистих кабінетів та їх коштів.
Щоб завоювати довіру співрозмовника, упродовж кількох днів вони вели з ним телефонну розмову і лише потім діяли.
За даними слідства, зловмисники пропонували своїм жертвам «заробити на біржі», «інвестувати» кошти у криптовалюту або отримати сумнівний «прибуток» від ставок у гральному бізнесі.
Також фігуранти вигадували приводи, на кшталт: «ваш близький скоїв ДТП і потрібні гроші, щоб розрахуватись» або «допомагаємо переїхати з районів ведення бойових дій».
Крім того, викриті кол-центри діяли як онлайн-казино відомих брокерських компаній та букмекерських контор.
Оператори кол-центрів завжди використовували підміну номеру телефона. Маючи необхідну інформацію, перераховували кошти на банківські картки підконтрольних осіб.
У випадку з інвестиціями пропонували громадянам вкластися у прибуткові проєкти, і навіть виплачували перші відсотки. Потім переставали виходити на зв’язок.
Ошукували не тільки українців, а й громадян Євросоюзу та США.
За попередніми даними, річний дохід від діяльності кол-центрів сягав 3 млрд грн.
Правоохоронці провели масштабну операцію по всій Україні (за даними поліції, в 16 регіонах). До понад 150 обшуків були залучені 840 правоохоронців: оперативники ДСР та кіберполіції, слідчі ГСУ, управління поліції в областях, співробітники СБУ та бійці спецпідрозділів поліції.
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