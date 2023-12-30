СБУ і поліція викрили мережу шахрайських кол-центрів з мільярдним обігом

Правоохоронці викрили масштабну мережу шахрайських кол-центрів з річним обігом у 3 мільярда гривень.

У кожному з них працювало від 50 до 200 операторів. Кол-центри працювали в Україні, США та країнах Європи.

За даними слідства, понад 2500 операторів «працювали» в «офісах», що знаходилися майже в кожному обласному центрі країни. Шукали потенційних працівників через розсилку в месенджерах. З майбутніми «співробітниками» проводили співбесіду та обирали найбільш комунікабельних.

Ознайомлювали з функціоналом та доводили алгоритм їх дій під час спілкування з «клієнтами». Працівникам обіцяли зарплату від 1000 до 3000 доларів США на місяць.

Оператори шахрайських кол-центрів, представляючись працівниками банків, інвестиційних та телекомунікаційних компаній, державних органів, отримували конфіденційні дані громадян, доступ до особистих кабінетів та їх коштів.

ФОТО ОГП

ФОТО ОГП

Щоб завоювати довіру співрозмовника, упродовж кількох днів вони вели з ним телефонну розмову і лише потім діяли.

За даними слідства, зловмисники пропонували своїм жертвам «заробити на біржі», «інвестувати» кошти у криптовалюту або отримати сумнівний «прибуток» від ставок у гральному бізнесі.

Також фігуранти вигадували приводи, на кшталт: «ваш близький скоїв ДТП і потрібні гроші, щоб розрахуватись» або «допомагаємо переїхати з районів ведення бойових дій».

Крім того, викриті кол-центри діяли як онлайн-казино відомих брокерських компаній та букмекерських контор.

Оператори кол-центрів завжди використовували підміну номеру телефона. Маючи необхідну інформацію, перераховували кошти на банківські картки підконтрольних осіб.

У випадку з інвестиціями пропонували громадянам вкластися у прибуткові проєкти, і навіть виплачували перші відсотки. Потім переставали виходити на зв’язок.

Ошукували не тільки українців, а й громадян Євросоюзу та США.

За попередніми даними, річний дохід від діяльності кол-центрів сягав 3 млрд грн.

Правоохоронці провели масштабну операцію по всій Україні (за даними поліції, в 16 регіонах). До понад 150 обшуків були залучені 840 правоохоронців: оперативники ДСР та кіберполіції, слідчі ГСУ, управління поліції в областях, співробітники СБУ та бійці спецпідрозділів поліції.