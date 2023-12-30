Ворог завдав 150 ракетних та 74 авіаційних ударів СБУ і поліція викрили мережу шахрайських кол-центрів з мільярдним обігом » Сили оборони за добу знищили 88 російських крилатих ракет, 17 артсистем та 750 окупантів Протягом минулої доби ЗСУ відбили 8 атак ворога в районах Степового, Авдіївки та 21 атаку біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Також Сили оборони знищили 750 окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.23 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 35 8270 (+750) осіб,

танків ‒ 5969 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 11053 (+20) од,

артилерійських систем – 8434 (+17) од,

РСЗВ – 939 (+1) од,

засоби ППО ‒ 621 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6554 (+15),

крилаті ракети ‒ 1708 (+88),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11244 (+29) од,

спеціальна техніка ‒ 1260 (+6)