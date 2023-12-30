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Сили оборони за добу знищили 88 російських крилатих ракет, 17 артсистем та 750 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 35 8270 (+750) осіб,
  • танків ‒ 5969 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11053 (+20) од,
  • артилерійських систем – 8434 (+17) од,
  • РСЗВ – 939 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 621 (+1) од,
  • літаків – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6554 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 1708 (+88),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11244 (+29) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1260 (+6)
30 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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