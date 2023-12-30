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Умєров: З такими запасами ракет РФ може і буде продовжувати атаки по Україні

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що росіяни багато місяців накопичували ракети, щоб вдарити по Україні, вони можуть продовжити атаки з огляду на запаси ракет, але за кожний злочин РФ буде справедливе покарання —  Умєров у Facebook

Масована ракетна атака держави-терориста на нашу землю. Багато місяців росіяни накопичували ракети ось для цього: удари по житлових будинках, торговельних центрах, лікарнях. По мирних українських містах».

За його словами, «знову й знову Росія демонструє всьому світу, що не має іншої мети, ніж терор, ніж вбивства, ніж геноцид українців». «За кожен з цих злочинів буде справедливе покарання», — підкреслив міністр.

«Очевидно, що з такими запасами ракет, які є в держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати такі атаки», — зазначив Умєров.

Він запевнив, що Україна продовжить роботу з урядами країн-партнерів щодо надання нашій країна достатньої кількості засобів ППО, щоб убезпечити наш народ від смертельної небезпеки майбутніх атак.

30 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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