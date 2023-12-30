Ворог завдав 150 ракетних та 74 авіаційних ударів

Загалом ворог завдав 150 ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Нашою протиповітряною обороною 5 ударних дронів знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Курилівка, Берестове Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Серебрянка, Олександропіль, Новобахмутівка, Новомихайлівка Донецької області; Оріхів Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.