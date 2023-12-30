Законопроєкт про мобілізацію не буде голосуватися в нинішньому вигляді – Подоляк

Законопроєкт про мобілізацію буде виноситися на голосування Верховної Ради лише після обговорення та внесення змін — радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону

«Чи буде він (законопроєкт – ред.) в такому вигляді? Ні. Безумовно, для того і вноситься певний законопроєкт – для обговорення. Після того, як буде все враховано, будуть внесені відповідні зміни, ми отримаємо більш-менш оптимальний законопроєкт, який враховує, що в нас довга, масштабна, інтенсивна війна, і РФ не буде десь там зупинятись, вона буде тиснути, доки не програє цю війну…

Попри те, що традиційно для України спочатку багато хейту, багато хайпу, токсичності, скандалів, але поступово, побачите, цей законопроєкт буде обговорено і врегульовано так, щоб там були відповідні правильні нормативні позиції. Після цього, безумовно, парламент буде його голосувати в першому, другому читанні, і будемо мати новий закон про мобілізацію».

Подоляк наголосив, що нинішня війна «потребує правильного юридичного оформлення і щодо мобілізаційних процесів».

«Тому що той закон, який сьогодні використовується, не відповідає нинішнім реаліям. І тому це дуже добре, що на рівні Генерального штабу, Міністерства оборони, Міністерства фінансів чи Кабміну в цілому, на рівні профільних комітетів Ради, на рівні експертного середовища відбувається дискусія. Це правильно», – сказав він.