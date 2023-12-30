«Змін у правилах перетину кордону немає», — речник Держприкордонслужби Демченко про повідомлення у соцмережах щодо посилення контролю

Правила перетину кордонів для людей із інвалідністю 3-ї групи не змінювалися.

Про це речник ДПСУ Андрій Демченко заявив у коментарі «Українській правді».

«Змін у правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства. Тільки з початку року на кордоні було відмовлено у виїзді майже 50 тисячам громадянам України, які не підпадали під умови пропуску, а також викрито 3 тисячі підроблених документів», — зазначив він.

Речник Прикордонної служби наголосив, що пропуск осіб через кордон, як і раніше, здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема і Правил перетину кордону для громадян України, що затверджені постановою уряду 57.

Правила визначають умови перетину кордону на час дії воєнного стану, зокрема для громадян України чоловічої статі, яким загалом обмежено виїзд за межі України, і чітко визначають категорії й умови, за якими громадяни можуть перетинати кордон.

«Звісно, прикордонники ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людини. Таку норму нам визначає законодавство. До того ж ми часто бачимо, як люди намагаються спекулювати умовами перетину кордону слідуючи до прикладу з іншою метою, або використовуючи підроблені чи фіктивні документи», — додає він.

У соцмережах поширилися чутки про посилення контролю за виїздом багатодітних чоловіків та чоловіків з інвалідністю за кордон.